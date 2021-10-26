За сутки 25 октября в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 939 человек;
- летальных исходов – 734;
- выздоровели – 9 738 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 803 159 человек;
- выздоровели – 2 390 112 человек;
- летальных исходов – 64 936;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 082 277.
С начала вакцинальной кампании привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 210 280 прививок.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время