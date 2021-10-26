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За сутки 25 октября в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 939 человек;
  • летальных исходов – 734;
  • выздоровели – 9 738 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 803 159 человек;
  • выздоровели – 2 390 112 человек;
  • летальных исходов – 64 936;
  • проведено ПЦР-тестирование – 14 082 277.

С начала вакцинальной кампании привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 210 280 прививок.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
ForUm

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