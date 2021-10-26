В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. По состоянию на сегодняшний день в этом реестре уже содержатся данные о 171 лице, которое было привлечено к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Минюста.

Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных. Реестр работает в тестовом режиме. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем.

Введение такого реестра – один из элементов цифровизации. По словам замминистра Елены Высоцкой, все европейские страны пошли по такому пути. Есть много успешных примеров, как функционирует реестр педофилов, и что он действительно важен, чтобы защитить детей. При создании и запуске реестра изучался опыт других государств – США, Канады, большинства европейских стран, в частности, Норвегии, где функционирует одна из лучших «тюрьмовых систем».

«Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу», – отметила заместитель.

Она добавила, что у реестра есть и другие назначения: «Они касаются всей правоохранительной системы. Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении».

В то же время, сейчас существует много нормативных препятствий по наполнению реестра. Как сообщила Высоцкая, речь идет, например, о том, что нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет определения суда в отношении этого человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

«Это – определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта», – добавила заместитель.

Она отметила, что в целом у суда обычно нет оснований не принять соответствующее решение, если у человека была судимость по статьям, связанным с половой свободой малолетних.

«Мы на пути создания реестра и, я думаю, что в скором времени у страны будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, который можно использовать», – подытожила Высоцкая.