Конец октября − самое время для того, чтобы задуматься над сменой образа. Позже уже не будет времени. Конец года, как всегда, превратится в сплошной аврал в офисе. А потом пойдет нескончаемая череда праздников. Если вы хотите и дальше вызывать особые чувства у противоположного пола, поражать, соблазнять и восхищать, то запланировать визит в барбершоп стоит уже на этой неделе. А мы расскажем вам, что именно стоит потребовать у мастера ножниц и бритвы, когда он закутает вас в накидку и возьмет в руки инструмент.

Дело в шляпе

Первое, о чем следует помнить: поздней осенью и зимой вы почти постоянно будете носить шапку. Но разве это повод для того, чтобы отказаться от роскошной прически? Нет, конечно. Просто походить к выбору следует с осознанием этого факта. Обратите внимание на:

Длинные прически, которые видно даже когда вы носите шляпу. Прически, за которыми легко следить. Чтобы сняв шапку вы не ударили в грязь лицом. Радикальное решение − переход от длинной прически и бритых щек к бритой голове и длинной бороде. Как вариант.

Шапка − вещь очень коварная. Она может вмиг испортить самую сложную прическу. Может превратить шикарную шевелюру в что-то смешное и запутанное. А еще ношение шапки приводит к быстрому загрязнению волос. Если вы провели больше часа в день в головном уборе, то считайте что без шампуня и бальзама уже не обойтись.

Если вы − человек очень занятой, с минимумом свободного времени, то выбор однозначен. Лучше сразу сократить длину волос до минимума. И максимум сил и средств инвестировать в развитие бороды. Тогда вам не придется задумываться о том, как выглядит ваша шевелюра после снятия шапки.

Автомобилистам тоже не стоит расслабляться. Даже если вы паркуетесь совсем рядом с офисом и не носите шапку, ваша прическа повергается серьезному риску. Дождь, ветер и мороз способны всего за тридцать секунд уничтожить то, над чем барбер работал несколько часов подряд. Лучше уж носить шапку, чем пробегать эти тридцать метров под мокрым снегом с непокрытой головой.

Три стиля с короткими волосами, которые будут в моде в 2022

Если вы решили пойти по пути наименьшего сопротивления, то выбирайте один из этих стилей. Мы не будем вдаваться в тонкости барберского искусства. Просто расскажем вам, как это выглядит, что это дает и какую магическую формулу необходимо назвать барберу, чтобы получить такую прическу. Просто скажите ему это англоязычное название, а дальше мастер все сделает самостоятельно.

Crew Cut

То, что в вашем детстве называлось "стрижкой под ежик". Это когда волосы короткие и торчат в разные стороны. Но не так, как после попадания авиабомбы в сарай, в котором хранилось сено. А стильно так торчат. Со вкусом и пониманием. Вызывая у знакомых дам острое желание пообщаться с вами прямо сегодня вечером.

Классический "Крю кат" подходит мужчинам с жесткими густыми волосами и квадратной формой лица. Для барбера это настоящее испытание, можно даже сказать, экзамен на уровень профессионализма. Потому, что волосы нужно постричь на разную длину. А потом еще и уложить правильно.

Вам тоже придется заботиться о своей прическе. Чтобы это был стильный "ежик", а не просто торчащие волосы. Но не волнуйтесь: три-четыре взмаха руки и несколько грамм специального средства решат все проблемы.

Ivy League

Стиль назван в честь "Лиги плюща" − тех самых престижных американских университетов, обучение в которых стоит целое состояние. Это самая короткая стрижка, которую еще можно назвать "прической". Минимальная длина, при которой волосы еще поддаются укладке, а не поднимаются.

Главный плюс − никто не скажет, что вы "коротко стриженый" или не хотите следить за собой. Дополнительное преимущество: вернуть прическе ее первоначальный вид после снятия шапки совсем несложно. Несколько взмахов гребня и все лежит так, как нужно.

Подойдет мужчинам с овальным или треугольным лицом. И с мягкими волосами.

Messy French Crop

А если ваши волосы слишком мягкие для "ежика", но и уложить их не получается, то скажите вашему барберу эти три слова. Тогда он уберет почти все на висках, по бокам и сзади. Но сверху оставить целую копну. Так сказать, соберет "Непослушный французский урожай" на вашей голове.

Плюс: вам совсем не нужно будет поправлять прическу. Достаточно мыть голову часто с хорошим бальзамом или кондиционером. Но вам придется ходить в барбершоп хотя бы раз в неделю, чтобы поддерживать прическу в первоначальном состоянии.

Три стиля с длинными волосами

Средняя скорость роста волос у мужчин − 0,5 мм в сутки. То есть, за целый месяц вы сможете отрастить не больше, чем полтора сантиметра. Поэтому задумываться о длинной прическе на зиму нужно еще летом. А еще лучше − ранней весной.

Если вы давно уже не позволяли ножницам барбера касаться растительности на вашей голове, то вам повезло. Пышная прическа на зиму − самое то. Волосы защитят вас от холода и расскажут о вашем безупречном стиле, завлекательно выглядывая из-под шапки.

Прямы и ровные − Джаред Лето

Только не думайте, что вам можно будет отказаться от регулярных визитов в барбершоп. Чтобы длинная прямая прическа выглядела стильно, следует регулярно "подрезать кончики". И выравнивать по краям.

Что поделать − волосы растут неравномерно. Если их регулярно не равнять, то вы будете похожи на бездомного, а не на Джареда Лето.

Longer Quiff − для тех, кто ничего не боится

Если вы и так посещаете барбершоп чаще, чем ночной клуб, умеете и любите пользоваться глинами, гелями и помадами, проводите много времени у зеркала, то этот стиль − ваш выбор. Да, придется каждый раз поправлять прическу после выхода на улицу. Но зато вы будете выглядеть неотразимо. От одного взгляда на ваши волосы женщины будут томно вздыхать и отводить глаза в сторону.

Особенно подойдет стиль тем, у кого форма лица близка к треугольнику.

Жаркая зима

Мы лишь высказали несколько идей, основанных на наблюдениях за последними модными трендами. В любом случае будет лучше посоветоваться со своим мастером. Он лучше знает, на что годятся ваши волосы. И не затягивайте с визитом. Запишитесь в барбершоп прямо сегодня.