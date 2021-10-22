За сутки 21 октября в Украине зафиксировали 614 смертей от коронавирусной болезни. Это рекорд за все время эпидемии в стране.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения по примеру Великобритании и скандинавских стран.

На народную депутатку от «Голоса» Александру Устинову в Верховной Раде упал дверной засов, ей вызвали скорую помощь.





Американский актер Алек Болдуин на съемках фильма в Нью-Мексико выстрелил из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, убив оператора и ранив режиссера картины. 42-летняя Галина Хатчинс, оператор-постановщик украинского происхождения, была отправлена ​​в больницу на вертолете, однако она умерла.

Полиция привлекает к ответственности бывшую нардепа Надежду Савченко и ее сестру Веру за использование поддельного COVID-сертификата.

Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации «Рошен» из-за финансирования бюджета России.

Сегодня около 4:00 утра в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя председателя Офиса президента Украины Игоря Жовквы.