также в разделеОбщество
Мальта запретила въезд туристам из Украины
СБУ разоблачила сотрудников ГБР, которые «крышевали» застройщиков 9
ГБР: Контрабандисты из списка СНБО возобновили деятельность 9
Опрос: Третьякова должна покинуть пост главы комитета по вопросам соцполитики из-за циничного отношения к смерти Полякова, а Мецгер ощутил вседозволенность из-за родства с президентом 10
Еще на трех вокзалах в Украине открываются центры вакцинации 9
Ляшко: Украина сможет отменить карантин при 70% вакцинации населения 13
МОН рекомендует перевести студентов на дистанционку 11
За первые сутки действия новых правил проезда в поезда не пустили 175 пассажиров 10
Из-за ошибок в санкционном списке СНБО уволили руководство департамента Нацполиции 36
Избрали нового главу Верховного суда 17
Запаса тест-систем для диагностики COVID-19 хватит до конца I кв. 2022 15
В ЕС настроены сохранять возможность поездок на фоне очередной волны эпидемии 14
Надежда и Вера Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах 52
ВАКС отказался конфисковать элитную квартиру нардепа 25
На дорогах Украины заработают еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД 20
Премьер: Саакашвили проведет в тюрьме как минимум 6 лет 21
21 октября. Картина дня 16
Ткаченко: Европа может максимально ограничить въезд для украинских туристов 24

Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации «Рошен» из-за финансирования бюджета России.

Нардепы поддержали запрос нардепа от фракции «Слуга народа» Владлена Неклюдова к президенту о введении санкций против корпорации «Рошен» из-за финансирования бюджета государства-агрессора – РФ, передает Украинская правда.

«За» проголосовали 153 народных депутата.

Справка: Корпорация «Рошен» входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

С 1 апреля 2017 года в РФ Липецкая фабрика «Roshen» прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены.

Россияне арестовали 12 объектов недвижимости Roshen в Липецке.

В январе 2016 года бывший президент Петр Порошенко передал свою компанию в «слепой траст», доверив управление ею «Rothschild Trust».

За 2020 год Порошенко задекларировал 152,4 миллиона гривен дивидендов от швейцарской компании «Sequent Schweiz AG», которая ранее называлась «Rothschild Trust Schweiz AG».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги