Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации «Рошен» из-за финансирования бюджета России.

Нардепы поддержали запрос нардепа от фракции «Слуга народа» Владлена Неклюдова к президенту о введении санкций против корпорации «Рошен» из-за финансирования бюджета государства-агрессора – РФ, передает Украинская правда.

«За» проголосовали 153 народных депутата.

Справка: Корпорация «Рошен» входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

С 1 апреля 2017 года в РФ Липецкая фабрика «Roshen» прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены.

Россияне арестовали 12 объектов недвижимости Roshen в Липецке.

В январе 2016 года бывший президент Петр Порошенко передал свою компанию в «слепой траст», доверив управление ею «Rothschild Trust».

За 2020 год Порошенко задекларировал 152,4 миллиона гривен дивидендов от швейцарской компании «Sequent Schweiz AG», которая ранее называлась «Rothschild Trust Schweiz AG».