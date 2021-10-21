Для нахождения правильного ответа каждому сомневающемуся нужно свои мысли и сомнения высказать в молитвенных прошениях ко Христу.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Сомнения могут возникать у любого человека. Очень часто думаем и переживаем, как правильно поступить в том или ином случае, какой сделать выбор на перекрестке жизненного пути? Особенно эти сомнения выражены сейчас в связи с распространением опасной болезни. Много вопросов возникает у верующего человека в отношении прививок, ограничения прав и свобод в связи с массовой вакцинацией. Это вполне нормально. Было бы хуже, если бы вовсе не переживали о том, что будет с нашим телом, и о том, как выбор повлияет на участь моей души», - сказал митрополит.

Владыка подчеркнул, что для нахождения правильного ответа каждому сомневающемуся нужно свои помыслы и сомнения отослать к Слову Божьему и высказать их в молитвенных прошениях к Самому Христу.

«Бог недалеко от каждого из нас, и, по мысли святых отцов, Он пребывает в духе человека, обителью которого является наше духовное сердце. Там и нужно искать ответ на все свои сомнения. Духоносные подвижники учат нас прислушиваться к тому, что лежит на сердце. Привыкли решать все свои вопросы, думая головой, используя для этого логику и «здравый смысл». Но на главные жизненные вопросы ум ответить не может, потому что сам находится в рабстве греха», - продолжил архиерей.

Митрополит Лука считает, что духовная интуиция, чуткость сердца – вот то место, где нужно искать ответ на главные вопросы.

«И то, что Бог полагает на сердце, тому нужно и повиноваться. Суд Божий будет вершиться по сердечным намерениям, по тому, чего искали в жизни в первую очередь. Я твердо уверен в том, что тому, кто искренне ищет прежде всего Царство Божие и Правду его, Господь укажет правильную дорогу и не позволит свернуть с истинного пути», - заключил иерарх УПЦ.