В Киеве медики скорой помощи спасли 28-летнего мужчину, который пытался совершить самоубийство.

Об этом сообщил КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева». Врачи прибыли на место вызова через 5 минут. Там они установили, что мужчина пытался совершить суицид. На тот момент пациент находился в состоянии клинической смерти.

«Звонок на 103. Сообщение о повешении, пациент не дышит. Выезжает бригада экстренной медицинской помощи №74... Пациент находится в состоянии клинической смерти. Фельдшеры Наталья Ангел и Денис Шалыга начинают сердечно-легочную реанимацию. Сердце таки удается запустить, восстановилось дыхание», - говорится в сообщении.

Пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из киевских больниц.