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Хула на Святого Духа и самоубийство - это непростительные грехи.

Фото: Из октрытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом клирик столичного храма святителя Иоасафа Белгородского протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Невозможность прощения связана только с такой степенью повреждения души грехом, когда она уже не способна воспринимать божественную благодать и быть рядом с Богом. В Православии есть два греха, которые считаются однозначно смертными: самоубийство и хула на Святого Духа», - пояснил священник.

Он отметил, что самоубийство лишает человека возможности покаяться: это можно сделать только во время земной жизни, а в загробной уже не в состоянии что-либо изменить в себе.

«Смягчающим обстоятельством может быть психическая болезнь или повреждение ума самоубийцы, в таком случае его близким можно надеяться на милость Господа. Хула на Духа Святого - это умышленное и упорное сопротивление человека истине, осознанная ненависть к Богу», - подчеркнул отец Андрей.

Священник добавил, что под хулой на Святого Духа имеются в виду не только богохульные речи, но и определенный образ жизни, упорное нежелание увидеть проявление бытия Бога.

В тему: В УПЦ рассказали о «матери» всех грехов.
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