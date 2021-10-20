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Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору коммунального предприятия по эксплуатации и ремонту «Жилье-Сервис» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что на протяжении 2017-2018 годов коммунальное предприятие «Жилье-Сервис» заключило с частной фирмой договора о предоставлении услуг по охране парковок.

Согласно условиям договоров подрядчик обязывался за счет собственного штата работников осуществлять охрану парковок. При этом директор фирмы, не имея в штате необходимого количества сотрудников, отмечал в актах выполненных работ об их полном и качественном выполнении.

В дальнейшем указанные акты вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей были подписаны директором КП «Житло-Сервис», чем нанесен ущерб столичному бюджету на сумму более 4 миллионов гривен.

19 октября 2021 по результатам расследования директору КП «Жилье-Сервис» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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