Любой кумир, любая знаменитость, которая заслоняет от человека образ Христа, это своего рода маленький антихрист.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) для портала «Комсомольская правда в Украине».

«Для христиан первых веков антихрист виделся тираном и гонителем, наподобие Нерона или Диоклетиана. В XIX веке религиозные философы отмечали иную грань личности антихриста - как утонченного соблазнителя, за которым пойдут и многие христиане. Сейчас же вырисовывается новый аспект этой личности», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что на самом деле любой кумир, любая знаменитость, которая заслоняет от человека образ Христа, это своего рода маленький антихрист.

«Но сейчас, в эпоху глобализации, такой «герой» имеет больше возможностей влиять на человеческие умы. И таких «героев», вокруг которых формируется культ, хватает сполна. Здесь и политики, и поп-звезды, и прочие знаменитости. Но теперь к ним присоединяется новый вид кумиров - высокотехнологический. Такие деятели, как Илон Маск или Билл Гейтс, уже воспринимаются очень многими в качестве новых «мессий». И ведь они сами ведут себя как своеобразные мессии, призванные вести человечество к высшему благу при помощи высоких технологий», - считает архиерей.

По его словами, культ данных личностей доходит до того, что их адепты крайне агрессивно воспринимают любую критику в адрес своих гуру.

«Тот же Билл Гейтс, который фактически присвоил себе звание главы мирового здравоохранения. Любое сомнение в искренности его намерений и бескорыстной работе его фондов вызывает бурю эмоций и обрушивает на голову сомневающихся обвинения в конспирологии и отсталом мышлении. Или Илон Маск, который находит нормальным «безгендерное» воспитание для своих детей», - сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний считает, что суть даже не в их деятельности, хотя, бесспорно, и она имеет значение, а суть в том, как их воспринимает огромное количество людей.

«Зачем людям Бог, если есть «исцеляющий» всех Гейтс, зачем им Царство Небесное, если есть Маск и его технологический «рай»? Действительно, для людей, лишенных Бога, это лучшие заменители. Не нужно каяться, не нужно менять свою жизнь - за тебя все сделают миллиардеры-филантропы. Вот только принесут ли они на самом деле человечеству счастье? Для христиан на этот вопрос ответ ясен, и он весьма неутешителен», - заключил иерарх УПЦ.