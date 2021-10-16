Церковь не заставляет и не запрещает вакцинироваться.

Фото: hramzp.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Лука (Коваленко) и благословил на территории Запорожской епархии чтение специальной молитвы тем верующим, которые вынуждены вакцинироваться.

«Все столкнулись с ограничениями гражданских прав и свобод. Коронавирусная инфекция трансформировалась из проблемы медицинской в более глобальную», - сказал митрополит Лука.

По мнению архиерея УПЦ, вакцинация – это пока самая эффективная методика борьбы с инфекцией и она уже практически принудительно внедряется повсеместно.

«С одной стороны, её позиционируют как добровольное мероприятие, но, в случае нежелания – людям, к сожалению, угрожают увольнением, ограничивают возможность перемещения даже по территории страны, запрещают заниматься предпринимательской деятельностью. Вакцинируйся или сиди дома», – написал митрополит.

Он попросил свою паству постараться «соблюдать все рекомендации специалистов» и беречь друга друга, и обратил внимание верующих на тот факт, что «Церковь не заставляет и не запрещает вакцинироваться».

Вто же время, сказал владыка, «поскольку многие прихожане обращаются с этим вопросом к священству за наставлением, я благословляю (в пределах Запорожской епархии) всем, кто вынужден вакцинироваться, прийти в храм и попросить священника совершить «Молебное пение о призывании Святаго Духа…» с добавлением молитвы «На принятие лекарства и инаго врачевания».

Митрополит Лука опубликовал и текст этой молитвы: «Господи, Боже наш, создавый врача и различная врачевания, якоже рече Писание, во еже недуги исцеляти и болезни облегчати даровавый! Призри милостивно на мя (нас), грешнаго (грешных), прости беззакония моя (наша) и грехи, исцели душу мою (души наши), телу же подаждь здравие врачеванием сим, да, восприим милосердную помощь Твою, послужу (послужим) Тебе со всяким благодарением. Яко Ты еси Источник исцелений, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь», чтобы, по Милости Божией, все, вынужденные вакцинироваться, помнили слова Спасителя «если что смертоносное выпьют, не повредит им» (Мк. 16:18).

Архиерей также призвал уповать на Волю Всемилостивого Господа и пожелал благодати Божией и «укрепления здравия душевного и телесного».