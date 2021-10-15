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«ЛНР» заявила о прекращении всех контактов с Киевом в Совместном центре по контролю за прекращением огня (СЦКК) до возвращения «своего офицера» гражданина РФ Косяка Андрея Валентиновичв, 1978 года рождения, задержанного «киевскими силовиками» на линии разграничения. Об этом сообщили российские СМИ.

«В Луганске заявляют, что офицер был задержан во время согласованных с ОБСЕ работ у КПП «Первомайск – Золотое», в Киеве утверждают, что под видом мониторинга за соблюдением режима прекращения огня он вел разведку», - говорится в сообщении.

СБУ официально подозревает «офицера ЛНР» в создании незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал ForUm, контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР». Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Злоумышленник оказался участником одного из подразделений «6 отдельного мотострелков казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР».
ForUm

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