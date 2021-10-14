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Представители всех шести направлений адвентистов нередко упрекают православных в нарушении субботы, шабата, однако это не соответствует действительности.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом на молодежной встрече в Киево-Печерской лавре рассказал преподаватель Киевских духовных школ Виктор Чернышев.

«Мы не нарушаем, а исполняем заповедь закона Ветхого Завета, потому что конец закона - Христос. В Евангелии Он Сам называет Себя Покоем:  «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28-29). Он стал для нас Живой Субботой, и любой день недели - это суббота для христиан в широком смысле», - объяснил Виктор Чернышев.

Он также напомнил, что Господь назвал Себя Господином субботы, а верующие в Него служат и причастны Ему, таким образом, «пребывая во Христе и Его учении, мы пребываем в субботе».

Профессор КДАиС рассказал, что для православных первостепенным является день, в который вспоминается Воскресение Христа.

«Мы чтим первый день церковной недели - воскресенье, день, прославленный Христовым Воскресением, поэтому это первостепенный праздник для нас, а сама суббота вторична. Тем не менее она имеет заметное отличие в богослужебном Православном уставе от будничных дней. По субботам всегда отменяется строгий пост, кроме дня перед Пасхой – в Великую Субботу», - подытожил Виктор Чернышев.
ForUm

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