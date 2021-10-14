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Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают государственный праздник День защитников и защитниц Украины. 

В столице состоялось шествие по случаю Дня защитников и защитниц Украины, никаких правонарушений не допущено.

Защитники и защитницы, которые освобождали и защищают Луганщину, приняли участие в первом военном параде в Северодонецке.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призывает разработать сценарий освобождения оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

За сутки 13 октября 2021 в Украине зафиксирован 18881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

При осмотре тела народного депутата Антона Полякова обнаружили два катетера с веществом бурого цвета, а также наличные.

Контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР». Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.
ForUm

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