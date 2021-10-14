При осмотре тела народного депутата Антона Полякова обнаружили два катетера с веществом бурого цвета, а также наличные.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«Во время осмотра тела покойного народного депутата среди его личных вещей было обнаружено наличность в сумме около 10 тыс. гривен и 800 долларов США, а так же два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество - мы исследуем», - приводит слова Енина Украинская правда.

При этом он подчеркнул, что следствие пока не получило доказательств насильственной смерти Полякова.

«По состоянию на сегодня никаких оснований утверждать о возможной насильственной смерти следствие не получило», - подчеркнул он.

Заместитель министра также сообщил, что следствие допросило сожительницу Полякова, которая жила с ним, по ее словам, с весны этого года (вероятно, речь идет о нардепе Анне Скороход, - ред.).

«На прямые наши вопросы о наличии тех или иных подозрений в возможной насильственной смерти депутата, она ответила довольно категорично «нет», - сказал Енин.

Он рассказал, что в вечер перед своей смертью Поляков позвонил гражданину Д., с которым находился в дружеских отношениях, и предложил встретиться.

Они встретились в ресторане, где провели около 3 часов. Видеозаписи из ресторана подтверждают, что там они совместно употребляли алкогольные напитки.

Енин также сообщил, что в какой-то момент их столика в ресторане присоединялась третье лицо.

«Записи подтверждают, что бывший народный депутат снаружи в абсолютно здоровом состоянии оставил этот ресторан и в дальнейшем с этим самым гражданином Д. сел в его машину, и около двух часов они ездили по Киеву. В дальнейшем гражданин Д. вызвал такси, сначала ездили с их основной машиной, затем вероятно они завершили свой разговор, и господин Поляков пересел в машину таксиста», - рассказал замминистра.

Он также опроверг информацию о том, что таксист изменил свои показания.

«Я хотел бы с самого начала развеять любые утверждения о якобы изменение показаний таксиста. Показы даются под протокол, во время допроса, и когда был осуществлен допрос этого свидетеля под протокол, водитель предоставил свои показания, которые на сегодняшний день никоим образом не были изменены. Хотя он, безусловно, имеет такое право», - сказал Енин.

Он добавил, что водитель такси был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Что касается обнаруженного в крови Полякова метадона, Енин заявил, что от передозировки этого препарата умереть невозможно.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В момент смерти нардеп был пьян.

Официальный представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме депутата выявлен метадон.