Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призывает разработать сценарий освобождения оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

«Нельзя рассчитывать на успех, добровольно обрекая себя на поражение... Поэтому странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий», - написал он в колонке на УП.

Так, Аваков призывает закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей.

По его словам, в 2018 году была принята такая ​​стратегия на уровне МВД.

«Сегодня критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, наработка которой – совместная миссия парламента, президента и правительства, при тесном сотрудничестве с гражданским обществом и нашими международными партнерами», – отметил он.

Кроме того, по мнению Авакова, Украина должна присоединиться к формированию новой стратегии безопасности ЕС.

Он отметил, что на прошлой неделе в Словении состоялось совещание 27 лидеров Евросоюза.

«Во время встречи за закрытыми дверями и в условиях полной конфиденциальности лидеры ЕС, наконец, достигли прогресса по необходимости переформатирования оборонной стратегии. Наработку нового документа планируют завершить и представить к следующему Саммиту НАТО осенью 2022 года в Мадриде», – пишет экс-министр.

По его мнению, Украина должна присоединиться к коллективной безопасности ЕС, "пока пусть и в внеблоковом статусе».

«Ведь построение оборонной модели Европы без участия нашего государства – будет по меньшей мере неполным. В худшем сценарии – может оказаться стратегически ошибочным», – считает Аваков.

Напомним, в сентябре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти могут прибегнуть к военному пути деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса, но хотят избежать массовых жертв.

Оккупация Крыма и части востока Украины длится более 7 лет, с 2014 года.

Россия отказывается даже говорить о возвращении Крыма под управление Украины, а на счет Донбасса требует от Киева прямых переговоров с пророссийскими боевиками и уступок им, выгодных РФ.