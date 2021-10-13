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В Киевском «Доме кино» 14 октября состоится премьерный показ фильма «Человек Божий».

Как сообщает Центр информации УПЦ, фильм посвящён жизни одного из наиболее почитаемых в Греции святых Нектария Эгинского.

«Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю святителя Нектария. Это Божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг», - отметили организаторы показа.

Картину сняла американский режиссер сербского происхождения Елена Попович.

В главных ролях: Арис Серветалис, Александр Петров, Микки Рурк.

Премьерный показ в Украине состоится в рамках Международного кинофестиваля «Покров».

Начало: 14 октября в 19.30 в киевском «Доме кино». Вход свободный.

***Святитель Нектарий Эгинский - один из самых известных и почитаемых православных святых.

В 1889 году стал епископом Александрийской Православной Церкви. Из-за интриг и ложных обвинений святителя отправили на покой, а затем изгнали.

Переселившись в Грецию, святитель Нектарий служил простым проповедником в провинции Эвбея.

Господь даровал святителю дар прозорливости и исцеления.

После тяжёлой болезни святитель переехал на остров Эгину, где основал женский монастырь. Умер в 1920 году от рака. Последние два месяца жизни святитель провёл в больнице. Медсёстры замечали, что бинты, которыми обвязывали раны святого, благоухают. После его смерти от прикосновения к рубашке святого полностью излечился парализованный, лежавший с ним в одной палате.

Святитель Нектарий причислен к лику святых Элладской Православной Церковью в 1961 году.
ForUm

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