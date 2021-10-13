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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что на его переговорах с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд достигнута договоренность о продолжении консультаций Москвы и Вашингтона по урегулированию на юго-востоке Украины.

«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения», - заявил Козак журналистам, передает Интерфакс.

По его словам, «в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен».

«С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», - сказал Козак.

До 2019 года США и Россия проводили консультации по ситуации на Донбассе. Тогда Москву на них представлял помощник президента Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Однако позднее формат был свернут.
ForUm

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