Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель и Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении в Украине Томаж Менцин подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве.

Это состоялось в рамках 23-го саммита Украина-Европейский Союз, который состоялся в Киеве 12 октября.

По делу о гибели народного депутата Антона Полякова таксист, который его подвозил, изменил показания, которые изначально давал полицейским.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к руководителю внешнеполитического ведомства ЕС с призывом применить к нарушителям прав человека в Крыму новый Глобальный правозащитный механизм санкций ЕС. Он также призвал уделить приоритетное внимание ЕС в сфере защиты прав человека именно ситуации на оккупированном полуострове.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала два новых сообщения в Международный уголовный суд – относительно «парадов военнопленных» и разрушения мостов на Донбассе.

В хостеле в польском городе Стараховице мертвой нашли 51-летнюю украинку.