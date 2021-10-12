По делу о гибели народного депутата Антона Полякова таксист, который его подвозил, изменил показания, которые изначально давал полицейским.

Об этом в комментарии журналистам сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Укринформ.

«У нас есть установленный свидетель, и он дал показания... Те показания, которые он сейчас дает уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова, - ред.)», - заявил Шевченко.

По его словам, таксист вначале сказал, что пассажира подобрал случайно. На самом деле он некоторое время ехал за машиной с Поляковым, который ездил по Киеву с другим свидетелем.

Официальный представитель МВД отметил, что уже установлены все лица, с которыми Поляков находился и контактировал в вечер и ночь смерти.

«С ним (таксистом, - ред.) сейчас работники правоохранительных органов проводят разные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей, кроме потерпевшего. Ибо есть еще третье лицо, которое также находилось с ним в компании», - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что пока по данному делу подозрений никому не сообщено.

«Если следствие сочтет в совокупности доказательств, что можно выходить на какое-то подозрение кому-то, то полиция Киева сообщит об этом очень быстро», - заявил Шевченко.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В момент смерти нардеп был пьян.

Официальный представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме депутата выявлен метадон.