В хостеле в польском городе Стараховице мертвой нашли 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти, сообщает Украинская правда со ссылкой на Polsat News.

По сообщению пресс-офицера городской полиции Стараховице Павела Кусяка, в понедельник утром из хостела поступило сообщение об украинке без признаков жизни.

«Экипаж службы скорой помощи выехал на место, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли», – отметил Кусяк.

По его словам, на месте происшествия работала полиция и прокуратура.

Польские правоохранители предполагают, что «кто-то может быть причастен к смерти женщины».

«По делу будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос», – добавил Кусяк.

Более детальной информации прокуратура Стараховице пока не предоставила, тело женщины направили на вскрытие.

Напомним, во Вроцлаве после задержания полицией, перевозки в вытрезвитель и избиения 30 июля умер 25-летний Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. По данным видеомониторинга, который исследовало издание Gazeta Wyborcza, польские полицейские применили к мужчине неадекватную к ситуации физическую силу, что и стало причиной его смерти.

Украинские и польские активисты уже несколько раз пикетировали управление полиции Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве, требуя справедливости, защиты и честного расследования дела о смерти Никифоренко.

Сначала следствие по делу о смерти Никифоренко вела Окружная прокуратура города Свидниця. Но впоследствии он был передан в Щецин. В Национальной прокуратуре Польши агентству сообщили, что это сделано для того, чтобы избежать обвинений в возможной предвзятости в ходе следствия.