В 5-этажном жилом доме на ул. Костельной, 2-В, в Шевченковском районе столицы произошел пожар, сообщает ГосЧС.

На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв.м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 8:14 пожар на площади 200 кв. м локализован. Сейчас осуществляется ликвидация пожара и эвакуация жителей.

На месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 39 человек личного состава подразделений Главного управления.