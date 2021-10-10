Сегодня в центре Киева с 07:00 до 13:00 перекроют ряд улиц из-за спортивного мероприятия. В столице пройдет "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как сообщили в МВД Украины, с 06:00 до 13: 00 будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:
- улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой);
- Арсенальной площади;
- улице Ивана Мазепы;
- Площади Славы;
- улице Лаврской;
- улице Запечерной;
- Аллеи Героев Крут;
- Парковой дороге;
- Петровской аллее.
Кроме того, из-за перекрытия улиц изменятся маршруты движения наземного транспорта:
- троллейбуса № 38;
- автобусов № 24, 55, 62.
С начала движения и до окончания мероприятия движение маршрутов будет организовано:
- троллейбус № 38 - от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);
- автобус № 24 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" имени В. Лобановского;
- автобус № 55 - от Дарницкой площади до улицы Старонаводницкой;
- автобус № 62 - от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время