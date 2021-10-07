В схемах по так называемых скрутках НДС, о которых публично заявлял экс-министр финансов Игорь Уманский, задействовано высшее руководство Кабинета министров Украины, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль и министр Кабинета министров Олег Немчинов. Об этом говорится в журналистском расследовании «Под созвездием НДС», опубликованном в «Украинских новостях».

Как пишет журналист, существует вертикально интегрированная пирамида, в основании которой находятся представители аграрных организаций, налоговики, народные депутаты, входящие в состав Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины - Марьян Заблоцкий и Алексей Леонов. Покрывает эту схему премьер Денис Шмыгаль через еще одного представителя львовского землячества в правительстве Олега Немчинова.

Как установили авторы расследования, власти не отреагировали на обвинения Игоря Уманского в 2020 году. Более того, по словам некоторых отраслевых экспертов, в частности, президента Нефтегазовой Ассоциации Украины Нели Приваловой, объемы незаконных операций с НДС начиная с прошлого года значительно возросли, значительно превысив обнародованную Уманским сумму в 60 млрд гривен за год.

Как прогнозируют журналисты, в скором времени в информационном пространстве могут появится новые документы, свидетельствующие о незаконных действиях властей в схемах по уходу от НДС, ведь, по их словам, Игорь Уманский был далеко не главным носителем «скруточных» секретов.