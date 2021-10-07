В Укрэксимбанке не исключают увольнения председателя правления Евгения Мецгера. Об этом на брифинге заявила глава наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк» Оляна Гордиенко, сообщает УНИАН.

Она рассказала, что набсовет принял решение временно отстранить Мецгера от осуществления полномочий без сохранения заработной платы. В дальнейшем этическая комиссия рассмотрит инцидент между Мецгером и журналистами «Схем» и может рекомендовать наблюдательному совету уволить его.

«Также теоретически он может написать заявление (об увольнении. – Ред.)», - отметила глава набсовета.

Гордиенко пообещала, что все внутренние проверки инцидента завершатся на текущей неделе. «Должны пройти надлежащие процедуры», - сказала она и добавила, что, поскольку Мецгер отстранен от должности без сохранения заработной платы и без права приходить на рабочее место в банке, то он является фактически уволенным.

Также Гордиенко заверила, что наблюдательный совет выяснит, почему вопрос журналистов о возможном финансировании банком сделок с террористами ДНР вызвал неадекватную реакцию председателя правления банка.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента. Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение отстранить его.

7 октября полицейские и работники прокуратуры вручили подозрение двум должностным лицам банка.