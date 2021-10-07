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Украинские правоохранители в рамках международного сотрудничества совместно с иностранными коллегами из Соединенных Штатов Америки задокументировали и прекратили деятельность преступной организации, участники которой наладили деятельность двух мошеннических колл-центров, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, граждане Украины и иностранцы организовали функционирование масштабной международной мошеннической схемы. Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем купли-продажи различных активов. С помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз.

Подобные колл-центры функционировали в Киеве и Харькове. Их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были граждане других стран. Всех работников тщательно подбирали, а обязательным условием принятия на работу было владение иностранными языками.

Через специально созданные торговые платформы и колл-центры члены преступной организации выманили у граждан США 7,5 млн долларов США.

В рамках расследования в уголовном производстве правоохранительными органами проведено 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей, во время которых изъята компьютерная техника, криптоносители, документация, банковские карты и денежные средства.

Досудебное расследование осуществляется по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 УК Украины).
ForUm

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