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Период пандемии и карантина дал возможность верующим более ответственно отнестись к духовной жизни.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Карантин поставил перед нами ряд принципиальных вопросов. В частности, мы впервые столкнулись с ситуацией, когда не из-за гонений или преследований, а из-за медицинских показаний были привнесены кардинальные ограничения в церковную жизнь. В первую очередь, я имею в виду проблему проведения богослужений с участием прихожан. В связи с этим и возникли определенного рода послабления. Например, церковь разрешила оставаться дома и не ходить на те же воскресные литургии верующим, которые чувствовали хотя бы малейшее недомогание и могли стать причиной заражения других», - объяснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний отметил, что, говоря о теме поста в период пандемии, существенно возросла степень уныния людей.

«Этому способствовало много факторов. И появление новой тяжелой болезни, и введенные общественные ограничения, ударившие по благосостоянию большого количества семей, и общая неопределенность, связанная с непониманием сроков завершения эпидемии коронавируса», - сказал владыка.

По мнению управделами УПЦ, пандемия стала уроком, помогающим проявить ответственность как в общении с близкими, так и в церковной жизни.

«Эта тяжелая ситуация стала и хорошим уроком для всех нас. Не только в плане ответственности и заботы друг о друге, но и осознания того, что поистине важно. Ведь мы, например, привыкнув к постоянно открытым дверям храмов, стали прохладнее относиться ко многим моментам нашей духовной жизни. Среди прочего, речь идет об участии в таинствах. А коронавирус как раз дал нам понять, что мы можем в любой момент и надолго потерять из-за своей беспечности. Исходя из этого, надеюсь, что эта эпидемия встряхнет нас и заставит ценить каждое мгновение, проведенное в храме», - подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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