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Голосеевская окружная прокуратура Киева в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы», согласовала сообщение о подозрении двум должностным лицам банка по ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

6 октября 2021 с целью осуществления указанных процессуальных действий представители окружной прокуратуры и органа дознания Голосеевского управления полиции прибыли в банк. По словам руководства финансового учреждения, указанные лица не находятся за рабочими местами, один из них сложил служебные полномочия, другой – написал заявление об увольнении.

Причин отсутствия указанных лиц на рабочих местах администрация банка не сообщила или она не обладает этой информацией.

Сейчас принимаются меры для установления местонахождения этих лиц для вручения подозрений лично.

Следователи и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента. Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение отстранить его
ForUm

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