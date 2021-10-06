Бренд Santoni - для настоящих ценителей

Данная марка крайне известна в кругу знающих людей, как высококачественный итальянский производитель в сфере обувного промысла. В 1975 году Андреа и Роза Сантони открыли небольшую фабрику и занимались выпуском продукции для состоятельных итальянцев. К сожалению фактов о дальнейшем пути фирмы не много, и из важного хотелось бы уточнить, что бренд Santoni все еще остается исключительно семейным делом. Сегодня он базируется в городе Корридонии, живописного и известного своими мастерами обувного дела региона Марке. Семья Сантони очень бережно относится к окружающей среде, именно поэтому здания производства построены на 90% из перерабатываемых материалов, а главным энергетическим ресурсом служат солнечные батареи. Лейбл стал общеизвестным благодаря безупречному качеству своих продуктов и пристальному вниманию даже к самым незначительным деталям. Текущий ассортимент поражает своей многогранностью, и вмещает практически все необходимое для современного городского жителя.

Туфли изготавливают в основном из гладкой телячьей кожи. Также можно встретить изделия из замши и кордована. Иногда применяют декоративное тиснение, лакированную patent leather, или corrected-grain с глянцем. Некоторые туфли и кеды изготовлены из плетеной кожи, что несомненно очень красиво и практично. Цветовое оформление также крайне вариативное начиная от базовых оттенков и заканчивая синим и зеленым цветами. Внутренняя отделка в большинстве выполняется также из натуральной кожи, иногда встречается текстиль или мех в зависимости от сезона. Помимо этого в коллекциях марки вы встретите и кроссовки с кедами. Они необычайно удобные и практичные, пошиты из премиальных материалов и имеют нетривиальные стили оформления. Любой паре требуется уход, однако это не будет слишком обременять владельца. При должном отношении они способны прослужить очень долго, не теряя своих качеств и первозданного внешнего вида.

Также стоит отметить, что фирма по сравнению с конкурентами очень выигрывает во многих аспектах, например можно наблюдается большая плотность стежков и аккуратность кроя. Кроме того в ассортименте доступны и фирменные аксессуары, которые выгодно дополнят ваш образ, и станут его логическим завершением. Приобрести оригинальную продукцию вы можете в мультибрендовом интернет-бутике Charisma. Здесь представлены самые новые поступления, доступные в Украине с доставкой по всей стране и онлайн-оплатой.