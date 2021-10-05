Директора столичных школ должны усилить контроль за соблюдением уровня вакцинации в своих коллективах, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что сейчас Киев – лидер по вакцинации работников образования.

Однако группа контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий обнаружила, что в одной из столичных школ заявленный уровень вакцинации работников учебного заведения не отвечал реальному.

Речь идет о средней общеобразовательной школе № 13 им. И. Хитриченко, в которой по тем или иным причинам работники учреждения не смогли предъявить подтверждение вакцинации.

«В случае если до 5 октября ситуацию не исправят, а директор школы не предъявит подтверждение вакцинации у 80% работников школы, мы вынуждены будем перевести учеников на дистанционную работу. За партами останутся только ученики 1-4 классов в соответствии с решением центральной власти», - подчеркнул Мондриевский.

Сейчас главная задача директоров всех столичных школ и детских садов - обезопасить свои коллективы от заболевания Covid-19.

В случае же невыполнения этих требований, учебные заведения будут вынуждены работать с определенными ограничениями. А за представление недостоверной информации директора нести личную ответственность.