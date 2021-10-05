также в разделеСтолица
В Госпродпотребслужбе прогнозируют попадание Киева в оранжевую зону 7
В Киеве задержали разведчика боевиков 104
В еще одно коммунальное предприятие Киева пришли с обысками 18
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 человек 9
Кличко: Вакцинация в Киеве может стать принудительной 21
Сентябрь в Киеве оказался холоднее нормы 21
В «горячих» точках Киева к инспекторам по парковке приставят охрану 15
В Киеве стреляли в водителя главы Госархивслужбы 44
COVID-19 в Киеве: Почти 600 новых больных и 13 смертей 18
В Киеве горела гимназия, эвакуировали 1500 детей 18
Мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента 18
В Киеве за сутки обнаружили 563 больных коронавирусом 18
СБУ задержала в Киеве группировку фальшивомонетчиков 16
Киевлянин насмерть забил мужчину на автозаправке 107
В Киеве за сутки обнаружили 583 больных COVID-19, 7 человек умерли 28
Первый зам Кличко заявил, что будет судиться из-за клеветы 16
Киеву вернули участок земли на Совских прудах 15
В Киеве за сутки обнаружили более 460 больных коронавирусом 14

Директора столичных школ должны усилить контроль за соблюдением уровня вакцинации в своих коллективах, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что сейчас Киев – лидер по вакцинации работников образования.

Однако группа контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий обнаружила, что в одной из столичных школ заявленный уровень вакцинации работников учебного заведения не отвечал реальному.

Речь идет о средней общеобразовательной школе № 13 им. И. Хитриченко, в которой по тем или иным причинам работники учреждения не смогли предъявить подтверждение вакцинации.

«В случае если до 5 октября ситуацию не исправят, а директор школы не предъявит подтверждение вакцинации у 80% работников школы, мы вынуждены будем перевести учеников на дистанционную работу. За партами останутся только ученики 1-4 классов в соответствии с решением центральной власти», - подчеркнул Мондриевский.

Сейчас главная задача директоров всех столичных школ и детских садов - обезопасить свои коллективы от заболевания Covid-19.

В случае же невыполнения этих требований, учебные заведения будут вынуждены работать с определенными ограничениями. А за представление недостоверной информации директора нести личную ответственность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4