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В расследовании Pandora Papers Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих оффшорные схемы – в документах фигурируют 38 политиков. Это вдвое больше, чем у второго места, отмечает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)

Согласно инфографике, таких политиков всего 336, и только из Украины – 38.

На втором месте среди фигурантов – Россия с 19 фигурантами, передает Украинская правда.

В Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и Гондурасе – по 11.

Раньше сообщалось, что согласно данным масштабной утечки документов Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через оффшорные компании.
ForUm

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