Педагог должен сделать все, чтобы ребенок не пострадал на пути к собственному совершенствованию.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

В первое воскресенье октября в Украине уже традиционно отмечается День работников образования. В этом году этот праздник встречаем 3 октября, а уже 5 октября, начиная с 1994 года по инициативе ООН и ЮНЕСКО, в мире начали отмечать Международный день учителя.

«Педагог в древности выполнял очень неожиданную для наших современников функцию - довести ребенка до школы. Собственно говоря, само слово «педагог» переводится с греческого как «детоводитель» или «тот, кто ведет ребенка». Другими словами, он не учил ребенка математике или письму, а делал все для того, чтобы он целым и невредимым пришел в учебное заведение», — объяснил епископ Виктор.

Владыка отметил, что сегодня в педагогике совсем другие задачи - дать ребенку определенный набор знаний и навыков, которые помогут ей быть полноценным членом общества. «Однако, это только на первый взгляд. Потому что и сегодня, как две или три тысячи лет назад, педагог должен сделать все, чтобы ребенок не пострадал на пути к собственному совершенствованию», - добавил он.

По его словам, лучший учитель - это жизнь. «И современный педагог, как и «детоводитель» в античности, должен привести ребенка к этому учителю целым и невредимоым. Как физически, так и в первую очередь, морально. Согласитесь, что эта задача, особенно в наше время, очень сложная. Как же выполнить ее? Здесь действуют все те же правила, что и много лет назад. Педагог должен быть максимально чувствительным к потребностям ребенка, и вместе с тем внимательно наблюдать за окружающей средой - не таит оно опасность, не скрывает ли вред?», - сказал архиерей.

Епископ Виктор подчеркнул, что работник образования - это человек, который ведет ребенка не силой принуждения, а свободой любви. «Только любя своих питомцев, можно дарить им радость познания и удовольствие от обучения», - сказал он.

«Самое главное - «тот, кто ведет ребенка» должен сам знать путь, по которому идет, знать конечную цель этого пути. В чем она? В том, чтобы воспитать из маленького мальчика или девочки настоящего человека. И если хоть на мгновение задуматься над этими вещами, то станет понятно, что воспитание возможно только в случае существования высоких принципов и нравственных качеств. Без справедливости, милосердия, самопожертвования, честности и любви к другим, стать действительно Человеком - просто невозможно», - считает иерерах УПЦ.

В завершении епископ Виктор пожелал всем работникам образовательной сферы служить примером для своих воспитанников. «Чтобы дети учились не только писать и читать, а чтобы учились быть Людьми с большой буквы. Там, где человечность - там прочное общество, у которого всегда есть будущее», - заключил архиерей.