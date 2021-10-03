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Одна из вакцин против коронавируса украинского производства должна выйти в 2022 году. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе выездного совещания парламентской фракции Слуга народа в Трускавце в субботу, 2 октября, которое транслировал телеканал Дом.

«Это одна из первых. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», - сказал Ляшко и добавил, что вскоре будет подписан меморандум "об инвестиции намного большей".

По словам министра, производить препарат будут в Харькове.

«Начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса», - уточнил он.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.
ForUm

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