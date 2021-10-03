Одна из вакцин против коронавируса украинского производства должна выйти в 2022 году. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе выездного совещания парламентской фракции Слуга народа в Трускавце в субботу, 2 октября, которое транслировал телеканал Дом.
По словам министра, производить препарат будут в Харькове.
«Начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса», - уточнил он.
Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.
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