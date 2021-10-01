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В Германии задержали 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая служила секретаршей коменданта и машинисткой в ​​концлагере Штуттгоф. Она сбежала из дома престарелых перед судом по делу о соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в годы Второй мировой войны, сообщает Радио Свобода.

30 сентября должно было состояться первое судебное заседание по делу Фурхнер, однако она не явилась в суд, и тогда судья выдал ордер на ее арест. Утром в день заседания она покинула дом престарелых в городе Квикборн и уехала в Гамбург. Через несколько часов после побега Фурхнер задержали.

В Международном комитете памяти жертв Освенцима побег Фурхнер назвали демонстрацией «невероятного презрения к верховенству закона и выжившим».

Ирмгард Фурхнер – одна из первых женщин, причастных к преступлениям нацистской эпохи, которая была привлечена к уголовной ответственности. Она является обвиняемой в соучастии в убийствах более 10 тысяч человек. В заявлении суда говорится, что подозреваемая предположительно «помогала и поддерживала тех, кто руководил лагерем, в систематическом убийстве заключенных в период с июня 1943 по апрель 1945 года, когда она выполняла функции стенографа и машинистки в комендатуре лагеря».

Обвиняемую должны были судить в суде по делам несовершеннолетних, поскольку ей на момент предполагаемых преступлений было меньше 21 года.
ForUm

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