ГП «Антонов» систематически переплачивает за заправку своих самолетов, перевозящих грузы на заказ по всему миру. Государственная компания выбирает для этого посреднические хендлинговые фирмы, отклоняя или игнорируя имеющиеся дешевые предложения, в том числе направления от аэропортов. Одна из таких фирм, с которой участилось сотрудничество стратегического государственного предприятия, компания Jetex - продолжает работать в оккупированном Крыму, обслуживая перелеты из Симферополя. Об этом говорится в расследовании «Дорогая Мрия» программы «Схемы» (проект Радио Свобода на телеканале UA: Первый).

Журналисты выяснили, что обслуживая свои грузовые самолеты при выполнении международных перевозок, авиатранспортное подразделение «Антонова» стало чаще обращаться к услугам частных хендлинговых компаний Click Aviation Network и Cargo Air Chartering, а впоследствии и Jetex, а их ценовые предложения по сравнению с другими были дороже.

Руководитель авиатранспортного подразделения ГП «Антонов» Михаил Харченко отрицает нарушения, заявив, что «эти факты вырваны из контекста», после чего остановил интервью и запретил дальнейшие съемки «Схем» на ГП «Антонов».

15 января 2021 самолет ГП «Антонов» заправился в аэропорту американского города Бангор горючим на общую сумму 77 тыс. долларов. Поставщиком была компания Click Aviation Network. За более чем сто тонн горючего государственное предприятие заплатило около 77 тыс. долларов. (758 долларов за тонну). В то же время в предложении от компании Irving Oil Limited, которая тогда же предложила свои услуги «Антонову», стоимость тонны горючего составляла 611 долларов. Таким образом, только на одной такой заправке ГП потерял около 15 тыс. долларов.

В марте 2021 самолет «Авиалиний Антонова» заправился горючим в аэропорту города Шатору во Франции через компанию Cargo Air Chartering объемом 43 тонны и уплатил за это более 1000 долларов за тонну. В письме предложения в адрес «Антонова» с самого аэропорта Шатору расценки на топливо того же месяца составляли 698 долларов за тонну. Таким образом, потери государственного предприятия только на этой закупки составили более 13 тыс. долларов.

В конце июля 2021 года самолет «Антонова» осуществлял длительный перелет из Орландо в США в Киев и должен был для этого заправиться горючим объемом 143 тонны. Для этого выбрали компанию Jetex. Согласно счету, стоимость горючего для «Антонова» составила 1120 долларов за тонну на общую сумму более 150 тыс. долларов.

В то же время стоимость горючего от хэндлинговой компании AEG FUELS, от которой Авиалинии часто получают топливо, того же месяца в этом же аэропорту составляла 743,4 долларов за тонну. Если бы «Антонов» закупил топливо напрямую у AEG FUELS, государственное предприятие могло бы сэкономить более 40 тыс. долларов или 1 млн грн.

К тому же, журналисты выяснили, что Jetex предоставляет услуги по обслуживанию самолетов в аэропорту Симферополя в оккупированном Крыму.

На запрос Радио Свобода о сотрудничестве с ГП «Антонов» и предоставление услуг в Симферополе в Jetex не ответил.

По словам юриста по авиационному праву Андрея Гука, работа компании Jetex в оккупированном Крыму может стать основанием для применения против нее украинских санкций.

На систематичность избрания дорогих предложений обратили внимание и в государственном концерне «Укроборонпром», к которому структурно принадлежит ГП «Антонов».

Концерн обнаружил ряд нарушений, в частности признаки манипуляций при проведении закупок горючего - «неустановленные лица» удаляли дешевые предложения, в результате чего и побеждали более дорогие - от Click и Cargo Air. Концерн также установил, что в отдельных случаях Click был признан победителем, хотя его не было среди участников тендера, или эту компанию выбирали вообще без проведения тендера.

В «Укроборонпроме» также пришли к выводу, что такие действия руководства «Антонова» могут свидетельствовать о лоббировании интересов компаний Click и Cargo Air.

Комиссия ГП «Антонов», цель которой было подтвердить или опровергнуть изложенные факты нарушений, не смогла провести проверку и установить все обстоятельства из-за того, что директор АТП ГП «Антонов» Михаил Харченко не предоставил ей запрашиваемые документы. Поэтому «Укроборонпром» обратился с заявлением в Офис генерального прокурора.

В ОГП сообщили, что в ответ на обращение 24-го сентября открыли уголовное производство по статье «присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах».

«Схемы» обратились за комментарием к компании Click, которая сообщила, что все сотрудничество с ГП «Антонов» «происходит исключительно на основе здоровой конкуренции». На момент публикации из компании Cargo Air Chartering редакции не ответили.

«Схемы» попросили директора АТП ГП «Антонов» Михаила Харченко прокомментировать сотрудничество государственных авиалиний с компаниями Click и Cargo Air.

«Есть проблема, которой не понимают те люди, которые контролируют там и рассказывают, что вы неправильно что-то выбираете... есть только две-три компании, которые готовы обслуживать ГП «Антонов» в кредит. Да, она из этого какие-то комиссионные имеет, но это позволяет нам обеспечить работу», - сказал Харченко.

Когда журналисты попросили Харченко прокомментировать проверку «Укроборонпрома», которая установила значительно больший масштаб возможных убытков, он решил прервать интервью.

Также директор АТП ГП «Антонов» заявил о том, что не знал о предоставлении услуг компанией Jetex по поддержке авиаперелетов в аэропорту Симферополя.