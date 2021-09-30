Украинская национальная сборная относительно хорошо выступила на Евро-2020 (дошла до 1/4 финала), но отбор на чемпионат мира почти провалила. Квалификация на ЧМ по футболу 2022 стартовала в марте и с первого же матча подарила болельщикам надежду. Подопечные Андрея Шевченко в игре против Франции смогли удержать счет 1:1, таким образом очистив репутацию после постыдного проигрыша французам 7:1 в осеннем матче. Но, к сожалению, дальнейшие выступления в квалификации полностью нивелировали ценность этой победы. Следом за французами Украина сыграла вничью с Финляндией и Казахстаном, повторив счет 1:1.

Летом УАФ решила не продлевать контракт с Андреем Шевченко и его штабом. Спасать команду в отборе на ЧМ 2022 по футболу позвали Александра Петракова, двумя годами ранее выигравшего молодежный ЧМ со сборной U-20. Но ничейная тенденция продлилась и осенью. В сентябрьских играх команда сначала упустила победу над казахами (2:2), а потом над французами (1:1). По итогам этих матчей Украина пропустила вперед Финляндию и стала третьей в группе.

О чем говорит таблица ЧМ 2022

Сложившееся турнирное положение — явно не в пользу Украины. После матчей, сыгранных в сентябре, таблица ЧМ 2022 в группе D квалификационной стадии обрела такой вид:

Франция;

Финляндия;

Украина;

Босния и Герцеговина;

Казахстан.

Французы смогли накопить запас по очкам, который обеспечивает им проход с высокой вероятностью. Подвинуть их с пьедестала будет проблематично даже при самом оптимистичном раскладе. Поэтому основная надежда для Украины — это вторая позиция, дающая право попасть на ЧМ через стадию стыковых матчей. Туда проходят все команды, ставшие вторыми в своих пятерках или шестерках.

Чтобы подняться и удержать вторую строчку, сборной обязательно нужно победить в трех оставшихся играх. Это будет крайне сложно, учитывая неуступчивость финнов и непредсказуемость Боснии и Герцеговины. Поэтому наверняка ноябрьский матч с балканцами станет решающей битвой, в которой и определится место Украины в таблице ЧМ 2022.

Лига наций — шанс на спасение

В случае, если занять вторую строчку и попасть в стыковые матчи, спасением для Украины становится Лига наций. Две лучшие команды этого турнира, не получившие право выйти на ЧМ, попадают в стыковые матчи против вторых мест. Украина, как лучшая среди четвертых команд дивизиона А в ЛН, идет 13-й. И если минимум 11 сборных, стоящих в рейтинге выше, смогут попасть на Мундиаль напрямую или вырвутся в стыки, то у подопечных Петракова появится шанс. Но и такой сценарий не выглядит фантастически. Ведь 7–8 команд точно пройдут с первых мест групп, а еще у 3–5 есть возможность выйти в стыки.

Автор sport.ua: Сергей Цыба