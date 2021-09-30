Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко оценил возможность введения локдауна в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра журналистам.

По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.

«О жестком карантине или локдауне речь не идет», - сообщил он.

Напомним, за сутки 29 сентября в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.