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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко оценил возможность введения локдауна в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра журналистам.

По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.

«О жестком карантине или локдауне речь не идет», - сообщил он.

Напомним, за сутки 29 сентября в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
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