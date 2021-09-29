Супруга клирика Киевской епархии иерея Владимира Слободнюка - Екатерина Слободнюк уже прошла 8 химиотерапий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, весной матушке Екатерине поставили диагноз: рак молочной железы 2б стадии, и мы срочно собирали средства на химиотерапию.

Матушка воспитывает троих детей - 7, 4 и 2 года. Младший ребенок нуждается в особом уходе и постоянных реабилитациях, так как имеет инвалидность - микроцефалию и повреждение развития.

Сейчас, чтобы спасти матушку Екатерину, необходима срочная операция. Уже есть договоренность об операции в клинике "Медиполь" (Турция).

«Милостью Божьей пройдено 8 химиотерапий. Чтобы продолжить лечение нужна срочная операция и лучевая терапия. Клиника выставила счёт - 39 тыс.дол. Сердечно просим финансовой помощи и молитвенной поддержки! Спаси Господи всех православных христиан!», - обратилась Екатерина Слободнюк.

Сегодня лечение и спасение матушки Екатерины возможно благодаря молитвам, милосердию и посильной финансовой помощи каждого из нас.

Протянем руку помощи, спасем жизнь!

Перечислить средства на лечение можно по реквизитам.