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Служба безопасности Украины разоблачила крупное конструкторское бюро в Днипре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ, сообщил пресс-центр ведомства.

Данное конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($3,5 млн).

Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО «КрымТЭЦ»: «Симферопольской ТЭЦ», «Камыш-Бурунской ТЭЦ» и ​​«ТЭЦ Сакских тепловых сетей».

Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и «не сотрудничать с оккупантами», они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова.

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъято:

  • техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных на ВОТ АР Крым;
  • платежные карточки российских банков;
  • печати созданных на территории РФ аффилированных компаний.

Сейчас следователями СБУ в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, осуществляется ряд экспертиз.

Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности.

Продолжаются следственные действия по установлению и наказания всех причастных лиц.
ForUm

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