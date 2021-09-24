В США вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в штате Теннесси, после чего покончил с собой. В результате один человек погиб и еще 12 были ранены, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Инцидент, произошедший вечером 23 сентября (по местному времени) в продуктовом магазине сети Kroger в Коллиервилле, уже назвали самым жутким событием в истории города.

«Мы нашли людей, которые прятались в морозильных камерах и заперлись в офисах», - заявил на пресс-конференции начальник городской полиции Дейл Лейн.

Вероятный мотив стрелка власти не назвали, как и не стали озвучивать его личные данные.

Однако, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, телеканал WREG-TV назвал стрелка сотрудником магазина, которого уволили ранее в этот же день.

В результате перестрелки погиб работник магазина и еще 12 человек были ранены - пятеро из них госпитализированы в критическом состоянии. Выжившие утверждают, что злоумышленник стрелял из «винтовки военного образца».

Предполагается, что он действовал в одиночку. Позже тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили на стоянке возле магазина. Основная причина смерти - самоубийство.

Компания Kroger уже выразила соболезнования пострадавшим и родственникам погибшего.