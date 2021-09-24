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Палатой представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет на 2022 год в сумме $768 млрд, предусматривающий санкции против суверенного долга России, а также российских чиновников и пропагандистов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Hill.

В документ была включена поправка, предусматривающая запрет на покупку или продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке. Под запрет попали облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством РФ, со сроком погашения от 14 дней.

Также в бюджет вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян.

В список вошли премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор кремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

 
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