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В Одессе в Международный день мира состоялся масштабный флешмоб.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ТРК «Град», в Одессе ежегодно проходят масштабные акции, посвященные всеобщему прекращению огня и отказу от насилия,

«Каждый из нас может очень многое сделать для мира, потому что святые отцы говорят: имей мир в своей душе, тогда вокруг тебя спасутся тысячи людей. Мир в сердце, мир в душе, мир к ближнему, мир в окружающем тебя пространстве. И все в Украине, и во всем мире будет прекрасно», - отметила глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура», настоятельница одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря игуменья Серафима (Шевчик).

Организаторами красочного флешмоба в этом году выступили Одесский областной Совет мира и Одесская епархия УПЦ при участии общественных и творческих организаций города.

Как подчеркнули в телерадиокомпании, «люди хотят сказать: мы - против насилия».
ForUm

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