В столице 29 сентября состоится X Всеукраинская конференция для обмена опытом священников Украинской Православной Церкви по семейному служению.

Фото: family.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, организатором события является Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи.

«Главная задача конференции - путем обмена опытом и активного диалога между духовенством рассмотреть вопрос кризиса отношений и проявлений домашнего насилия супругов верующих нашей Церкви, в том числе и в семьях священников», - отметили в пресс-службе Синодального отдела.

Как сообщалось ранее, заместитель главы Семейного отдела Украинской Православной Церкви священник Иоанн Ружицкий принял участие в работе межконфессиональной группы по подготовке пособия для реагирования на домашнее насилие.