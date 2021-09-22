также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, почему Православная Церковь почитает Пресвятую Богородицу 8
Митрополит УПЦ рассказал, как научиться доверять Богу 9
Митрополит Антоний в день Рождества Богородицы рассказал, почему важно просить помощи у Божией Матери 8
Юристы УПЦ разработали рекомендации по защите от рейдерских захватов 11
Академический храм Киевских духовных школ УПЦ отметил престольный праздник 10
Епископ УПЦ рассказал, чему учит пример родителей Богородицы 8
Верующие УПЦ почтили память небесного покровителя Черкасчины 11
На Киевщине освятили новую часовню УПЦ и отпраздновали 190 лет храма 11
170 человек стали слушателями катехизаторских курсов при Киевских духовных школах 14
Митрополит Антоний назвал количество захваченных храмов УПЦ 8
Верующие УПЦ сегодня празднуют Рождество Богородицы 16
Священник УПЦ объяснил, в чем проявляется воля Божья в жизни человека 9
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы 35
На международном фестивале в Польше три хора УПЦ завоевали награды 285
Верующие УПЦ собирают деньги на лечение священника от рака 14
В РПЦ считают, что переход на латиницу для многих украинцев стал бы шоком 12
В Православной Церкви издадут 10 книг об истории украинского раскола 18
В Сумах Предстоятель УПЦ возглавит канонизацию расстрелянного большевиками игумена 11

В столице 29 сентября состоится X Всеукраинская конференция для обмена опытом священников Украинской Православной Церкви по семейному служению.

Фото: family.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, организатором события является Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи.

«Главная задача конференции - путем обмена опытом и активного диалога между духовенством рассмотреть вопрос кризиса отношений и проявлений домашнего насилия супругов верующих нашей Церкви, в том числе и в семьях священников», - отметили в пресс-службе Синодального отдела.

Как сообщалось ранее, заместитель главы Семейного отдела Украинской Православной Церкви священник Иоанн Ружицкий принял участие в работе межконфессиональной группы по подготовке пособия для реагирования на домашнее насилие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги