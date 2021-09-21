Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отмечает, что США продолжат защищать союзников, но военная сила будет «последним средством». Об этом Байден заявил во время выступления на общих дебатах в рамках Генеральной ассамблеи ООН, передает УНИАН.

«Можете не сомневаться: Соединенные Штаты продолжат защищать себя, наших союзников и наши интересы в случае нападения, в том числе от террористических угроз, поскольку мы готовы применить силу тогда, когда это будет необходимо, но для того, чтобы защитить наши жизненно важные национальные интересы, в том числе против текущих и надвигающихся угроз», - подчеркнул Байден и добавил, что эта миссия должна быть «четкой и достижимой», и осуществляться с учетом согласия американского народа и, когда возможно, в партнерстве с союзниками.

«Военная сила США должна быть нашим последним средством, а не первым, и не должна использоваться как ответ для каждой проблемы, которую мы видим во всем мире», - подчеркнул Байден.

При этом, по его убеждению, сегодня многие крупнейшие проблемы нельзя решить при помощи силы оружия.

«Бомбы и пули не могут защитить против COVID-19 или его будущих вариантов. Для борьбы с этой пандемией нам нужны коллективное сочетание науки и политической воли. Мы должны действовать сейчас, чтобы делать прививки как можно быстрее и расширять доступ к кислороду (аппаратам искусственного дыхания. - Ред.), тестам и лечению с целью сохранения жизней во всем мире», - подчеркнул Байден.