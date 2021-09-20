Миграционный кризис на польско-белорусской границе имеет признаки продуманной и организованной операции.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной с министром внутренних дел Мариушем Каминским и главой Пограничной службы Томашем Прагой пресс-конференции, передает Укринформ.

«В августе и сентябре мы зафиксировали более 7 тыс. попыток нелегального пересечения границы, а потому имеем дело с массовой, организованной и хорошо срежиссированной в Минске и Москве акцией», - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что есть видеозаписи, в частности сделанные с помощью дронов, которые подтверждают, что мигрантов организовано перевозят в белорусские пограничные отделы, где их размещают, инструктируют и дальше везут автомобилями пограничной службы на границу.

«Поэтому мы видим, что с белорусской и российской сторон - ведь никто не верит, что это самостоятельная акция Лукашенко, она управляется из Москвы - наблюдаются решительные действия. Речь идет о десятках тысяч людей, которых привезли в Беларусь», - подчеркнул Моравецкий.

Он выразил обеспокоенность, что Беларусь с целью привлечения большого количества мигрантов специально ввела безвизовый режим с рядом стран Ближнего Востока и Африки.

Премьер-министр также сообщил, что в ближайшие дни Минобороны Польши выделит дополнительные силы и средства для укрепления охраны и защиты восточной границы.

В то же время председатель Пограничной службы Томаш Прага опроверг сообщения белорусских СМИ о том, что в воскресенье польские пограничники перетащили тело умершей мигрантки на белорусскую территорию. По его словам, белорусская сторона постоянно осуществляет провокации, направляя нелегальных мигрантов в труднодоступные районы, болотистую местность, где им угрожает опасность. В частности, в воскресенье польские пограничники и военнослужащие спасли восемь мигрантов, погрязших в болоте.

Прага также подтвердил, что в воскресенье польские пограничники в разных местах обнаружили тела трех мигрантов.

В свою очередь, глава МВД РП Мариуш Каминский заявил, что белорусские пограничники дали мигрантам перед пересечением границы таблетки, после употребления которых один из мигрантов, который впоследствии умер, вел себя крайне неадекватно. Польская сторона планирует провести гистопатологическую и токсикологическую экспертизу тела.

Как сообщалось, Польша в начале сентября ввела чрезвычайное положение в 183 населенных пунктах Подляшского и Люблинского воеводств, граничащих с Беларусью, в связи с миграционным кризисом и российско-белорусскими военными учениями «Запад-2021», которые продолжались с 10 по 16 сентября.

Польша и Литва смонтировали ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью для предотвращения проникновения групп нелегальных мигрантов.