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Пограничники Польши нашли на границе с Беларусью тела трех человек. 

Об этом сообщает Пограничная служба Польши, передает УНИАН.

«Сегодня, 19 сентября, в приграничном районе были обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что найдены тела людей, пытавшихся нелегально перейти границу. 

«На месте работают службы и прокуратура, выясняются обстоятельства трагического события. Следует изучить возможную связь вышеупомянутых драматических событий с провокационными действиями, имеющими место на нашей восточной границе в последнее время», - написал Моравецкий на своей странице в Facebook.

 

 
ForUm

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