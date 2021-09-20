Пограничники Польши нашли на границе с Беларусью тела трех человек.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши, передает УНИАН.

«Сегодня, 19 сентября, в приграничном районе были обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что найдены тела людей, пытавшихся нелегально перейти границу.

«На месте работают службы и прокуратура, выясняются обстоятельства трагического события. Следует изучить возможную связь вышеупомянутых драматических событий с провокационными действиями, имеющими место на нашей восточной границе в последнее время», - написал Моравецкий на своей странице в Facebook.