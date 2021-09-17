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Церковь не призывает к насилию над представителями сексуальных меньшинств, а к сохранению традиционных семейных ценностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал в выпуске видеопроекта «Мысли вслух».

«Мы не призываем к насилию над представителями т.н. сексуальных меньшинств. Мы не присваиваем себе окончательный Божий суд, зная, что только Господь определяет посмертную участь каждого. Но при этом мы напоминаем человечеству о древнем библейском городе Содом, жители, впав в бездну разврата, потеряли в себе образ Божий. А вместе с ним - и остатки человечности. После этого они были уничтожены как тупиковая ветвь развития человеческого рода. Тупиковая - потому что безблагодатная, не способная на заботу и самопожертвование, продолжение рода и воспитание, на подлинную чистоту мужественности и женственности», - объяснил владыка.

 Епископ Виктор отметил, что «евроинтеграционная заповедь «Будь толерантным» привела к появлению в школьных программах предмета о «половом воспитании».

«В наше время нашим детям предлагают путём эксперимента определиться, какого они пола и к представителям какого пола у них влечение. А чтобы дети не комплексовали, им втолковывают, что на самом деле однополые отношения - это норма, что они так же естественны, как и традиционные отношения мужчины и женщины. И что «традиционная семья» - будто не только «папа и мама», но и другие конфигурации типа «мама и мама» или «папа и папа», - сказал архиерей.

 

 Он подчеркнул, что одной из первых своё негативное отношение к этому выразила Церковь. Но представителям Церкви напомнили, что Она, согласно Конституции, отделена от государства. «Правда, в других случаях государственные мужи почему-то забывают об этой норме и позволяют себе активно вмешиваться в церковную жизнь», - добавил епископ.

«Так закрыть ли перед «старомодными» священниками двери школьных классов или всё-таки прислушаться к голосу Бога, имя которого - Совершенная Любовь? Выбор за каждым из нас, дорогие братья и сёстры. А для того, чтобы он был правильным, мы должны ни при каких внешних обстоятельствах, которые пытаются диктовать нам свои законы и правила жизни, ни на шаг не отступать от Христа», - призвал епископ Виктор.
ForUm

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