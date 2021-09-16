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Социальный отдел Украинской Православной Церкви организует благотворительную акцию ко Дню усыновителя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм Социального отдела, в Церкви 30 сентября будут молиться о детях, нуждающихся в семье.

«В этот день наша Церковь будет молиться, чтобы Господь послал детям-сиротам семьи. Социальный центр УПЦ тоже хочет подарить им радость. 30 сентября наши священники отслужат молебен, благословят деток. Мы хотим передать через священников игры и наборы для развития. У детей нет родителей, которые могли бы им это купить. А они, как и их сверстники, любят играться и познавать мир! Давайте вместе подарим им эти вещи!» - обратились организаторы.

Присоединиться к инициативе можно, перечислив помощь до 25 сентября (с указанием платежа «День усыновителя») по реквизитам, указанным здесь.

Как сообщалось ранее, в начале сентября Социальный отдел Киево-Печерской лавры передал рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями для 800 детей из нуждающихся семей.
ForUm

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