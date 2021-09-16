также в разделеРелигия
Предстоятель УПЦ расскажет, чем опасно осуждение 5
Верующие УПЦ почтили память Собора Винницких святых 8
В Днепре открыли православный лицей УПЦ 9
Умер митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей 22
Митрополит Антоний объяснил, как проявляется Божья благодать 8
В УПЦ рассказали о правилах чтения Псалтири 35
Митрополит УПЦ рассказал, какое богатство может помешать человеку спастить 12
На Закарпатье верующие УПЦ пройдут 40 км к мощам преподобного Иова Угольского 10
В Киеве православная община УПЦ приглашает на курсы жестового языка для слабослышащих 29
Священник Кипрской Церкви призвал верующих оставаться верными УПЦ 9
В УПЦ рассказали о помощи пожилым, инвалидам и бездомным в Киеве 9
Нежинская епархия УПЦ передала медикам Черниговщины препараты для лечения COVID 8
На Житомирщине в Городницокм монастыре УПЦ освятили новый храм 14
На Волыни освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ 10
Епископ УПЦ рассказал о современных исповедниках Православной веры 11
В УПЦ объяснили, может ли Бог гневаться 9
В УПЦ объяснили, в чем опасность перевода алфавита на латиницу 13
Митрополит Онуфрий рассказал, что помогает достичь святости 8

Борьба со злом в душе, изменение своей жизни - основная цель жизни и веры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви  со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Главной задачей нашей веры является преображение души, искоренение из нее всякого зла. Борьба со злом в своем сердце - основная цель нашей жизни. Все, что есть в Церкви, существует исключительно для решения этой задачи. Центр православной веры - Христос. Если человеку не нужен Христос, то он точно не верующий и не православный», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что «православие» без Христа - распространенное явление в современном мире, когда люди по-разному воспринимают свою веру.

«Для одних Православие - паломничество по святым местам, поклонение многочисленным святыням. Для других - регулярное чтение акафистов и канонов. Кому-то кажется, что Православие - это активная деятельность в социальных сетях и за ее пределами, борьба с внешними врагами. Вариаций множество. К тому же человек не статичен, с возрастом меняются его представления о вере», - объяснил владыка и напомнил, что главной задачей для православного является не формальное исполнение церковных правил и традиций, а последовательная борьба с собственными грехами.

«Внутреннее делание - необходимый и главный труд души. И это удел не только монахов, а всех верующих. Монашествующие призваны быть примером для мира. Но каждый обязан возделывать собственный огород самостоятельно. Нам дан опыт святых отцов, все знания, чтобы мы шли вперед и не оглядывались», - сказал митрополит Антоний.

Владыка призвал помнить о том, что только Господь способен исцелить душу от грехов.

«Чем выше достижения на духовной ниве, тем страшнее и опаснее падение, тем вероломнее действует враг. Искусный воин всегда побеждается прехитрыми уловками и методами. Если человек доволен собой и своими достижениями, это очень тревожный знак: он глубоко заглотнул крючок с наживкой. Будем помнить, что все наши достижения - это милость, явленная нам, превышающая наш труд», - подытожил управделами УПЦ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
3
Теги