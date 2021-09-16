Партия с невнятной идеологией «за все хорошее, против всего плохого» под названием «Слуга народа» и ее духовный лидер Владимир Зеленский, конечно, ответят на этот вопрос отрицательно. Какой такой фашизм? Нет его у нас! Спрос с них небольшой, поскольку большинство их них не может даже выговорить слово «либертарианство». А на самом деле фашизм у нас есть, и вот почему.

Помните, как президента Украины Владимира Зеленского понесло после заявления Владимира Путина о фашизме на Украине?

«Очень смешно, когда они приводят пример относительно каких-то нацистских настроений, — рассказывал он. — Я смотрю это, как «Камеди Клаб», когда они об этом говорят. Вся эта история «евреи-фашисты» немного похожа на Квентина Тарантино, на этот потрясающий фильм «Бесславные ублюдки», помните? Вот такая же немного фантасмагория. И я не понимаю, как люди в России вообще в это верят».

Глава украинского государства вполне хорошо разбирается в творчестве Тарантино, этого ему не откажешь, однако вот с памятью у него настоящая беда. Наверное, готовя реплику для Путина, он забыл, как в апреле этого года в центре Киева почитатели дивизии СС «Галичина» провели «Марш вышиванок» в честь соединения, созданного нацистской Германией в 1943 году. А еще он забыл о разрисованном свастиками здании офиса президента Украины, о похоронах боевика СС «Галичина», в которых принимали участие солдаты президентского полка, о зигующих на каждой акции протеста в Киеве и Львове…

Виноват ли в этом Запад? Да, виноват. Хотя бы потому, что Запад, взявшись быть опекуном обессиленного Майданом Киева, закрывает глаза на неофашизм, взятый на вооружение политическими элитами. А как, если не фашизмом, назвать ужасные военные преступления, совершенные ВСУ на Донбассе? А дискредитацию и преследование русскоязычных, а закрытие школ с обучением на языках национальных меньшинств?

Последней каплей стала откровенно фашистская идея «Крымской платформы». Все-таки не дают покоя Киеву немецкие лавры, и он надеется выторговать или даже создать хоть какой-нибудь «Тройственный союз», если в НАТО не пускают.

Евросоюз и США слишком заигрались в друзей Киева. Точкой невозврата стала «Крымская платформа», идея которой вообще-то была разработана компанией Chemonics по заказу американского правительственного агентства USAID. Когда поняли, что за сабантуй собирается устраивать Зеленский и компания на западные деньги, было слишком поздно. Поддержка США и ЕС киевских амбиций стала очень умеренной. Вы спросите: как связаны неонацизм, идущий на Украине «сверху», и вроде бы как форум по Крыму? К сожалению, русофобы и ультрарадикалы на украинской земле – это в 99% случаев одни и те же люди. Freedom House в своем отчете указывает, что в своем нынешнем виде украинские праворадикалы представляют серьезную угрозу для демократического развития общественных институтов. Первые 20 лет украинской независимости они были явными маргиналами на политическом поле, то после Евромайдана их взгляды начали набирать значительный вес в широких слоях украинского общества.

Многие неонацисты имеют давнишних спонсоров внутри страны, и для Запада хуже этих ребят просто нет: они являются абсолютно неуправляемой массой, заточенной под бесконечный майдан. Возьмем самый явный пример с «Азовом» — «достойными» продолжателями Организация украинских националистов, возникшей еще в конце 1920-х гг. на территории Галиции и Волыни. Британская The Telegraph писала, что привлечение формирований, подобных батальону «Азов», к войне на востоке Украины «должно приводить европейцев в ужас», поскольку «источники их финансирования туманны, подготовка несовершенна и занимает всего две недели, а идеология должна настораживать». В октябре 2019 года несколько десятков членов конгресса США обратились в Госдепартамент с предложением занести полк «Азов» в список иностранных террористических организаций. В июне 2021 года группа сенаторов Франции потребовала от министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана отреагировать на деятельность неонацистских движений на Украине, в частности таких организаций как вооруженное подразделение «Азов».

В интернете бесчисленное множество фотографий бойцов «Азова» со свастикой. Стоит только вбить запрос в поисковик

По словам сенаторов, в центре столицы свободно торгуют нацистской символикой, а также вербуют людей в боевые подразделения. Все эти инциденты были зафиксированы на видео. Сказать, что они были шокированы – ничего не сказать. Жаль, что французским политикам никто не объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский считает все это пустяками и со смехом сравнивает их точку зрения с «Бесславными ублюдками» Тарантино.

А это уже и смешно и грустно одновременно: житель Львова прокричал «Слава Украине!» миллион раз и попал в Книгу рекордов? Милейший человек, да, Владимир Александрович?

При внешней поддержке неонацистских устремлений Киева в контексте «Крымской платформы» соседи Украины тоже не спешат записываться к ней в друзья, как о том мечтает Зеленский. Вот, например, Польша не откажется от обсуждений с Украиной спорных исторических вопросов, вроде Волынской резни, учиненной ее националистами в 1943 году, заявил польский премьер Матеуш Моравеций на совместной конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. У двух стран много сложных тем, и Волынская резня — одна из незаживших ран его народа. Варшава считает, что сторонам вместе стоит добиваться исторической правды. Боевики «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» под командованием Степана Бандеры в 1943 году организовали Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тыс. до 100 тыс. человек.

Растет в Польше и недовольство героизацией украинского националиста Степана Бандеры. Печально, что Владимир Зеленский не понимает, что может войти в историю в таком же позорном ракурсе, как и Степан Бандера.

Алексей Гордеев, 4esnok.by.